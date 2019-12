Em declarações à Lusa, Rui Marroni, do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP), revelou estar em causa “uma grande injustiça” por parte da ARSLVT para com os enfermeiros, lembrando que outras administrações “corrigiram as situações dos descongelamentos e transições de carreiras e a de Lisboa não”.

“Aquilo que fez foi pouco e muito insuficiente. Muitos enfermeiros com 24, 25 anos de exercício continuam com o mesmo salário dos colegas que entram agora e têm o seu primeiro mês de salário”, denunciou Rui Marroni, revelando que tal situação “traduz-se em menos de mil euros líquidos ao fim do mês”.

O responsável lembrou ainda o facto de alguns enfermeiros não terem transitado para a carreira de especialista, estando a ARSLVT a "descategorizar" este grupo de profisisonais.

Segundo o sindicalista, também os mapas de pessoal estão “desatualizados”, alertando que se for feito o rácio da Organização Mundial de Saúde faltam 1.500 enfermeiros aos 2.800 existentes para na totalidade se chegar aos 4.300 preconizados pelo organismo, que daria um enfermeiro para cada 350 familias.

Entre as reivindicações dos enfermeiros da Grande Lisboa encontra-se ainda a questão da falta de condições para a prestação de cuidados domiciliários, lembrando que não há viaturas, nem motoristas, nem auxiliares para acompanhar os enfermeiros, “o que causa grandes transtornos e constrangimentos”.

“Para os enfermeiros, na sua maioria mulheres, entrarem num domicílio sozinhos é complexo, além de terem de levar os seus próprios carros. Há mais de dois anos que levantamos essas questões e continuam sem ser resolvidas”, afirmou.