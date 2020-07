Em declarações à agência Lusa, o xeque David Munir explicou que a oração foi feita em vários sítios do espaço religioso – sala de culto, parte de cima, pátio e refeitório – com “um número muito reduzido” de pessoas.

“Onde eu podia pôr - na Mesquita - aproximadamente três mil pessoas, hoje só entraram 180”, realçou o imã, lembrando que todas as regras de distanciamento de segurança foram cumpridas, bem como a medição da temperatura e a utilização obrigatória de máscara.

De acordo com David Munir, a Festa do Sacrifício, em Lisboa, foi apenas celebrada hoje até às 12:00.

“Nos países islâmicos é que se vive mais esta festa, de dois dias ou três dias. Hoje foi o dia [em Lisboa] e acabou”, salientou.

Muçulmanos de todo o mundo assinalam hoje o início do “Eid al-Adha”, ou Festa do Sacrifício, apesar da pandemia de covid-19, que afetou quase todas as celebrações e rituais da peregrinação anual a Meca.