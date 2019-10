"Não sei se houve uma evolução [no decurso dos últimos três anos], mas pelo menos estamos aqui para continuar", disse à agência Lusa Paulo Spínola, do movimento Madeira Pride, responsável pela organização da marcha e do arraial.

Paulo Spínola considerou que em 2017 e 2018 houve "muitas portas que se abriram" para apoiar a iniciativa, mas que agora tornaram a se fechar.

"Apesar de ser o terceiro ano, continuamos a encontrar entraves, continuamos a levar com portas na cara, exatamente por causa do preconceito e da homofobia", alertou.

A terceira marcha LGBTI+ (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transgénero e Intersexo) partiu do Largo do Município, em frente à Câmara Municipal do Funchal, percorreu sem incidentes algumas ruas do centro da cidade e terminou no Jardim Municipal.