Susann Riske, a porta-voz dos organizadores, indicou: “Queremos fazer qualquer coisa contra o clima político (atual) e apoiar as pessoas que diariamente se opõem ao ódio e à violência”.

“As pessoas estão muito insatisfeitas (…) Os grandes partidos sabotaram as suas expectativas”, considerou uma reformada de Dresden, Greta Schmidt, 66 anos, presente na manifestação com o cartaz “Avós contra (a extrema) direita”.

O contexto é de tensão numa altura em que as sondagens preveem um novo sucesso eleitoral do partido anti-migrantes Alternativa para a Alemanha (AfD) nos escrutínios de 1 de setembro, na Saxónia e no Estado vizinho de Brandemburgo.

Segundo os últimos inquéritos de opinião, a AfD ficará em segundo lugar no seu bastião saxão, atrás dos conservadores de Angela Merkel. Com intenções de voto à volta dos 24%, poderá mais que duplicar o resultado em relação a 2014.

A AfD tem vindo a crescer contando com as preocupações dos alemães depois do afluxo de mais de um milhão de refugiados ao país em 2015 e 2016 e conseguiu entrar no parlamento nas legislativas de 2017.