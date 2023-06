Para o secretário de Estado da Administração Local, Carlos Miguel, cada freguesia do país deveria ter pelo menos uma caixa automática, algo que espera ver concretizado em 2027, em declarações ao Jornal de Notícias. Numa primeira reunião com o BdP, que serviu para debater a falta de cobertura de multibanco, o regulador apresentou dados atuais que apontam para a existência de 14 mil caixas, que cobrem pouco mais de metade das 3092 freguesias, disse o secretário de Estado, referindo as 1300.