Cerca de uma centena dos trabalhadores respondeu ao inquérito do estudo já depois de declarada a pandemia da covid-19 e, segundo Ricardo Pocinho, "não houve alterações significativas".

"A pandemia agora serve de desculpa para muita coisa, mas antes as organizações sociais já tinham elevados problemas", salientou.

A "Avaliação Multidimensional dos Trabalhadores das Organizações Sociais em Portugal – ‘Burnout' e ‘Engagement'" teve como objetivo analisar os fatores de risco para o desenvolvimento de esgotamento físico e mental nos trabalhadores e nos responsáveis de cargos diretivos.

Além do coordenador Ricardo Pocinho, a equipa de investigadores contou com a participação de Pedro Carrana, Bruno Trindade, Cristóvão Margarido, Rui Santos e Gisela Santos.

O estudo da ANGES, sediada em Coimbra, que teve início em setembro de 2019 e terminou este mês, foi dirigido a meio milhar de trabalhadores, tendo respondido 339, "valor acima das expectativas, já que metade era suficiente para medir a amostra", frisou o coordenador.

Tratou-se de um estudo piloto que vai ser alargado a todas as IPSS portuguesas a partir de setembro, "de preferência" com o apoio do ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.