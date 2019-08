“Às 15:00 (locais, 13:00 em Lisboa) havia 40.000 pessoas” na manifestação, publicou a ONG na sua página na rede social Facebook, tornando este evento autorizado um sucesso para a oposição russa, apesar da ausência de todos os seus líderes, que foram sentenciados a penas curtas de prisão.

Este é o quarto fim de semana consecutivo de protestos na Rússia, com forte presença policial.

O protesto começou às 14:00 (locais, 12:00 em Lisboa) na avenida Sakharov, perto do centro da capital russa, o único local para o qual as autoridades concordaram com a realização da manifestação.

No início oficial da manifestação, cerca de 7.200 pessoas estavam presentes, segundo a Compteur Blanc, que é especializada em contagem de manifestantes.

Silenciosamente, os manifestantes carregavam cartazes nos quais estava escrito: “Dê-nos o direito de votar” ou “Vós já nos mentiram o suficiente”, enquanto outros agitavam bandeiras russas ou retratos de ativistas presos.