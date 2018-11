Segundo as autoridades, a maior parte da caravana das Honduras já chegou ao México, prevendo-se que outros grupos em atraso cheguem ao México no final da semana.

A Comissão e o Conselho Municipal do México estão a coordenar a ajuda aos migrantes neste abrigo, que agora está lotado.

Duas outras caravanas, cada uma com cerca de dois mil migrantes, estão a caminho do sul do México.

Os primeiros migrantes da segunda caravana poderão chegar ao México no próximo sábado, segundo Ramirez.

A maioria dos migrantes da América Central que chegam à Cidade do México está determinada a entrar nos Estados Unidos apesar das ameaças do Presidente Donald Trump, que prometeu impedi-los de entrar no país e enviou cerca de 4.800 militares para a fronteira.

Para escapar da pobreza ou da violência de gangues criminosos, mais de meio milhão de centro-americanos cruzam todos os anos o México na esperança de entrar nos Estados Unidos.