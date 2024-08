A análise de imagens de satélite do local da fábrica da Tesla mostra que 329 hectares de floresta foram abatidos entre março de 2020 e maio de 2023, de acordo com a empresa de informação ambiental Kayrros.

Na imagem, partilhada pelo The Guardian, é possível ver a diferente entre o antes e o depois.

Feitas as contas, devem ter sido abatidas cerca de 500 mil árvores.

Desde maio, os ativistas do clima têm protestado contra a expansão planeada da 'gigafábrica', ocupando casas nas árvores num acampamento próximo e tentando invadir o local. Um grupo incendiou um poste de eletricidade e parou a produção da fábrica durante alguns dias em março.

Os manifestantes apelavam à segurança do “abastecimento de água” e à “verdadeira proteção climática”, protestando contra as “falsas soluções capitalistas” de Elon Musk.

O projeto de expansão da fábrica irritou ambientalistas e moradores, preocupados com a floresta circundante e o lençol freático ou com o aumento do tráfego rodoviário na região. Um referendo local teve oposição de 60%, mas foi apenas consultivo.