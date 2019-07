Com enfoque na igualdade de género, violência entre pares e na intimidade, treino de competências sociais e pessoais e na gestão de conflitos, direitos humanos e das crianças, o projeto Creare resulta de uma parceria entre a ADDIM e a Divisão Municipal de Projetos Educativos da Câmara do Porto, informou Carla Mansilha Branco.

Envolvendo alunos de três turmas do pré-escolar e quatro do 1.º ciclo de escolas do Porto, o projeto iniciado há três anos tinha entre os principais objetivos “dotar as crianças de ferramentas para reconhecer e gerir as suas emoções, estratégias de resolução de conflitos sem recurso à violência”.

As escolas básicas Padre Américo, Miosótis e Agra, no pré-escolar, e Pasteleira, Condominhas, Alegria e Bandeirinha, no 1.º ciclo, foram as instituições onde um total de 200 alunos, durante quatro anos, participaram no projeto.

Estas são escolas referenciadas pela Comissão de Proteção de Jovens em Risco como "estabelecimentos onde é importante a intervenção junto destas crianças", referiu a presidente da ADDIM.

Tendo como base que “educar para a não-violência é ajudar os/as jovens a construir uma sociedade mais saudável”, o projeto “trabalha e desenvolve novas competências de relação e de sociabilidade opostas à violência, promovendo relações saudáveis”, concluindo-se na ajuda prestada “a tratar os conflitos, a divergência, os interesses opostos, as contradições, de forma pacifica”.

“No final do ano letivo, 81,6% dos/as alunos/as é intolerante à legitimação da violência, tendo-se verificado no final do projeto uma anulação face aos resultados dos alunos/as que no início do projeto legitimavam comportamentos violentos, e que era de 72,5%”, salientou a responsável da ADDIM.