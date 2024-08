A fundadora do conhecido bar lisboeta tinha 86 anos e morreu a semana passada. Na sua última noite ainda esteve no Procópio. As cerimónias fúnebres acontecem esta quinta e sexta-feira.

Segundo confirmado no Facebook da filha Maria João Pinto Coelho, "o velório é na quinta-feira [hoje], das 18h00 às 22h30", na Basílica da Estrela, em Lisboa. "Na sexta-feira a missa é às 16h00 e a cremação às 17h30, no Alto de São João". A notícia da morte de Alice Pinto Coelho foi confirmada na mesma rede social nos últimos dias também pela filha. "A mãe juntou-se ao Nuno, avós, tios e amigos queridos noutra dimensão", escreveu. A 14 de agosto, Alice Pinto Coelho passou a sua última noite no bar que fundou. "Quarta era o dia da Mesa Dois [tertúlias que começaram nos anos 90], mas a maior parte das pessoas estavam todas de férias, por isso a mãe jantou no restaurante com uma amiga, a Graça Vasconcelos, a única que estava cá", disse a filha ao Observador. O Procópio, bar que fez 50 anos em 2022, volta a abrir portas no final de agosto. Diferente, sem a sua fundadora por perto.