“Tentámos sensibilizar o Presidente da República para a necessidade de melhorar os apoios aos trabalhadores nesta fase crítica que enfrentamos devido à covid-19, pois consideramos que as medidas que têm sido anunciadas pelo Governo são insuficientes e desproporcionadas para os trabalhadores e para as micro e pequenas empresas”, disse à agência Lusa a secretária-geral da CGTP, Isabel Camarinha, no final de uma reunião com Marcelo rebelo de Sousa.

Segundo Isabel Camarinha, as opções do Governo, liderado pelo socialista António Costa, têm sido sobretudo para apoiar as empresas “e nem sempre as que mais precisam”.

A sindicalista defendeu que as micro e pequenas empresas precisam de linhas de crédito apropriadas à sua situação e os trabalhadores precisam de novas medidas que assegurem todos os postos de trabalho e as suas remunerações.

A CGTP tentou sensibilizar o Presidente da República para a necessidade de serem salvaguardados os empregos e a totalidade das remunerações dos trabalhadores, de forma a garantir “a subsistência das respetivas famílias e a viabilização da economia, evitando uma recessão profunda”.

A central sindical tinha pedido esta audiência ao chefe de Estado há algum tempo para lhe apresentar as conclusões do seu último congresso, realizado em meados de fevereiro, o que fez, mas a situação decorrente da pandemia dominou o encontro.