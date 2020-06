As propostas não são propriamente novas, pois enquadram-se no Programa de Ação e na Carta Reivindicativa aprovados no congresso de fevereiro, mas vão ser apresentadas devidamente fundamentadas, para mostrar que são exequíveis.

“O conjunto de medidas que hoje definimos está bem fundamentado e mostra que é possível pôr estas medidas em prática e, assim, melhorar as condições de vida e de trabalho dos portugueses”, disse à agência Lusa a secretária-geral da CGTP, Isabel Camarinha, no final da reunião quinzenal da Comissão Executiva do Conselho Nacional (CECO) da central.

Após uma Semana Nacional de Luta, que envolveu milhares de trabalhadores de todo o país, e numa altura em que o Governo já apresentou o Programa de Estabilização Económica e Social (PEES) e o Orçamento do Estado Suplementar (OES), a CECO decidiu “apresentar um conjunto de medidas para responder aos problemas dos trabalhadores e aos desafios com que o país está confrontado”.

O aumento geral dos salários em 90 euros para todos os trabalhadores, a redução do horário de trabalho semanal em duas horas, a proibição e a garantia de emprego dos trabalhadores despedidos durante a crise pandémica são as principais medidas a favor dos trabalhadores.