O famoso bicorne preto com o seu cocar azul, branco e vermelho foi utilizado por Napoleão I (1769-1821) “no meio do Império”, de acordo com Yves Moerman, um autor belga que registou este artefacto em 2007, explica a Maison Osenat, responsável pelo leilão.

Esperava-se que o chapéu fosse leiloado por um valo entre 600.000 e 800.000 euros, mas chegou aos 1,932 milhões de euros, conta o The Guardian. O preço alcançado superou os 1,884 milhões de euros pagos por outro chapéu de Napoleão em 2014, vendido pela casa de leilões Drouot.

O chapéu é um dos 20 restantes dos 120 que se acredita que o comandante militar francês tenha possuído durante a sua vida.

De recordar que Napoleão Bonaparte foi um estadista e líder militar francês que ganhou destaque durante a Revolução Francesa e liderou várias campanhas militares de sucesso durante as Guerras Revolucionárias Francesas.

Foi imperador dos franceses como Napoleão I, entre 1804 e 1814 e brevemente em 1815, durante o Governo dos Cem Dias.