O famoso bicorne preto com o seu cocar azul, branco e vermelho foi utilizado por Napoleão I (1769-1821) “no meio do Império”, de acordo com Yves Moerman, um autor belga que registou este artefacto em 2007.

De acordo com a informação disponibilizada pela Maison Osenat, o leilão do chapéu "lendário" vai acontecer às 14:00 (13:00 em Lisboa) e é esperado que atinja um valor entre os 600 mil e os 800 mil euros.

De recordar que Napoleão Bonaparte foi um estadista e líder militar francês que ganhou destaque durante a Revolução Francesa e liderou várias campanhas militares de sucesso durante as Guerras Revolucionárias Francesas.

Foi imperador dos franceses como Napoleão I, entre 1804 e 1814 e brevemente em 1815, durante o Governo dos Cem Dias.