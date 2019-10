Fontes da Generalitat adiantaram à EFE que durante a tarde entrariam em contato com Quim Torra e, enquanto isso, o executivo pediu a Torra “que reconhecesse o trabalho da FCSE [forças e órgãos de segurança do Estado] e dos Mossos e demonstrasse solidariedade com a polícia ferida”, lembrando que o governo “sempre foi a favor do diálogo dentro da lei”.

Esta manhã, um ‘tweet’ publicado por políticos independentes mostrava o seu apoio à declaração institucional lida sábado pelo presidente da Generalitat, Quim Torra, e pelo vice-presidente Pere Aragonès, no qual o governo é solicitado a dialogar e se rejeitam ações de violência.

“Diálogo, negociação e solução política são a maneira de resolver o conflito”, afirmam na mensagem, adiantando que “nenhuma violência” os representa e concluindo com esta mensagem de apoio: “Ao lado do nosso governo”.

Esta manhã, após o quinto dia de violentos protestos registados especialmente em Barcelona, o presidente catalão apareceu junto com o vice-presidente Pere Aragonès e os prefeitos de Girona, Tarragona e Lleida, para ler uma declaração institucional.

Pere Aragonès censurou Pedro Sanchez por, enquanto lhe pediam uma reunião, “apenas enviar o ministro do Interior”, Fernando Grande-Marlaska, que no sábado se mudou para a Catalunha para visitar os agentes internados nos hospitais e se encontrar com o ministro do interior da Generalitat, Miquel Buch.