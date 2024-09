Zambada disse que "não se opõe" ao pedido da Procuradoria-Geral dos Estados Unidos, que notificou nesta quinta-feira as autoridades judiciais do Texas de que o Distrito Leste de Nova Iorque tinha iniciado "o processo para transportar" o narcotraficante mexicano, conforme consta em documentos judiciais oficiais.

Em Nova Iorque, Zambada é acusado, entre outros crimes, de conspiração para fabrico e distribuição internacional de drogas como cocaína e fentanil. O opioide sintético é uma prioridade na política antidrogas dos EUA e causador de uma importante crise de saúde no país.

Depois, Zambada terá de enfrentar outras acusações de narcotráfico, lavagem de dinheiro e assassinato que estão pendentes no Texas e em Illinois.

Zambada, de 76 anos, já compareceu duas vezes perante um tribunal na cidade fronteiriça de El Paso, Texas, após a sua prisão em 25 de julho num aeroporto de Santa Teresa, no Novo México, próximo a El Paso. Ele chegou lá vindo do México num avião particular junto com Joaquín Guzmán López, filho do também narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán.

Zambada afirmou que foi enganado por Guzmán López — processado posteriormente em Illinois —, emboscado, sequestrado e trazido à força. Ele declarou que não tinha negociado a sua rendição com o governo dos EUA e declarou-se inocente nas audiências realizadas no Texas.

Na quarta-feira passada, a juíza federal de El Paso, Kathleen Cardone, tinha negado o pedido de transferência feito pela Procuradoria-Geral dos Estados Unidos, argumentando que Zambada foi preso na sua jurisdição e tinha acusações pendentes no Texas. A defesa também argumentou que transferi-lo violaria o seu direito a um julgamento rápido no estado.

No entanto, a Procuradoria insistiu neste pedido na quinta-feira, afirmando que já contava com o consentimento do acusado para ser levado a Nova Iorque e julgado lá primeiro. Não foi informado oficialmente se houve algum acordo entre as partes.

A juíza Cardone pediu que Zambada manifestasse por escrito o seu acordo para a transferência, o que finalmente aconteceu. Cardone cancelou então a próxima audiência de Zambada, que estava marcada para terça-feira, 9 de setembro, em El Paso.

Após a sua transferência, Zambada deverá comparecer numa data a ser determinada perante o mesmo tribunal que processou o seu filho, Vicente Zambada Niebla, "El Vicentillo", e que condenou "El Chapo" a prisão perpétua.