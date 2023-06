Segundo a SIC Notícias, os profissionais demissionários recusam-se a fazer horas extra e também se queixam de terem sido ameaçados pela administração do hospital.

As demissões acontecem pouco dias depois de o diretor de obstetrícia e ginecologia, Diogo Ayres de Campos, ter sido afastado do cargo após ter questionado o projeto de reestruturação da maternidade do hospital e a colaboração com o Hospital São Francisco Xavier. Uma carta enviada por por 34 dos 37 médicos do departamento de obstetrícia do hospital Santa Maria à administração este na origem do afastamento.

Nessa carta, estavam escritas várias preocupações, como as obras de remodelação do serviço, com orçamento de seis milhões de euros, e manifestaram desagrado pela pressão exercida para "assegurar a colaboração com o HSFX (Hospital São Francisco Xavier".