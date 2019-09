"Estou aqui para homenagear Jacques Chirac, mais até o seu lado humanista. Sinto que estamos a virar uma página da nossa história e é por isso que todas a gerações lhe estão a prestar homenagem", disse Catherine, parisiense que está desde cedo em frente à igreja, em declarações à agência Lusa.

As cerimónias fúnebres do antigo Presidente acontecem depois de um fim de semana de homenagem constante e em dia de luto nacional, decretado pelo Governo.

No domingo, milhares de franceses prestaram homenagem ininterrupta até de madrugada no Palácio Nacional Les Invalides, onde ficaram os restos fúnebres do antigo Presidente.

Esta manhã, o Presidente Emmanuel Macron prestou as honras militares ao seu antecessor e o corpo de Jacques Chirac seguiu para a igreja, onde é aguardado por líderes de todo o Mundo, como Vladimir Putin, Sergio Matarella, Frank-Walter Steinemeier ou Abdallah II da Jordânia.

Também antigos presidentes vão marcar presença como Bill Clinton, o antigo chanceler Gerhard Schroder ou o antigo primeiro-ministro espanhol José Luis Zapatero. Portugal será representado pelo antigo Presidente António Ramalho Eanes.

Mas também centenas de pessoas decidiram vir até esta igreja na capital onde a cerimónia, conduzida pelo Arcebispo de Paris, Michel Aupetit, será projetada em ecrãs gigantes.