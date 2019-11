Os históricos edifícios do Teatro Lope de Vega e do Casino da Exposição — ambos construídos para a Exposição Ibero-Americana de 1929 — acolhem a gala da apresentação do Guia Michelin Espanha e Portugal 2020, uma cerimónia com cerca de 500 participantes, entre representantes do Governo espanhol e das autoridades locais, empresários, chefes de cozinha.

Até ao momento, nenhum representante de Portugal confirmou à Lusa a sua presença na gala.

No jantar que será servido na cerimónia, oito ‘chefs’ andaluzes apresentarão, cada um, quatro pratos, sob o comando de Ángel León, o chefe executivo do “Aponiente”, restaurante com três estrelas em Cádiz, Sul de Espanha.

A gala de hoje celebra também os 110 anos do lançamento do Guia Michelin ibérico, em 1910, uma década depois de ter surgido o primeiro Guia Michelin, em França.

A Michelin anunciou recentemente que 2020 será “um ano excecional” para a gastronomia de Portugal e Espanha, “com um crescimento em todas as categorias”, em particular na atribuição de uma estrela.

Portugal detém atualmente seis restaurantes com duas estrelas (‘uma cozinha excecional, vale a pena o desvio’) e 20 com uma estrela (‘uma cozinha de grande fineza, compensa parar’).