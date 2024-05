Um adiamento potestativo do Chega forçou hoje o adiamento da votação do texto de substituição do PSD e do CDS-PP da proposta do Governo sobre a redução do IRS.

Os deputados da bancada do Chega reagem durante a segunda sessão plenária de discussão do programa de Governo, na Assembleia da República, em Lisboa, 12 de abril de 2024. JOSÉ SENA GOULÃO/LUSA