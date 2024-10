Falando aos jornalistas no final do primeiro dia de debate na generalidade do OE2025, na Assembleia da República, André Ventura indicou que o seu partido vai propor “um aumento permanente, na casa do 1,5%”, para todas as pensões.

“Isto decorre com toda a naturalidade não só do programa da AD, como do próprio programa do Chega, sem procurarmos desvirtuar aquilo que é o programa de um Governo que naturalmente tem direito a governar, mas que não está em maioria na Assembleia da República”, afirmou.

O líder do Chega sustentou que existe margem para esse aumento “dentro do orçamento da Segurança Social”, sem a necessidade de “ir buscar dinheiro a outro lado qualquer”.

André Ventura disse acreditar que a medida pode ser viabilizada.

“Penso que esta questão do aumento das pensões não deve ser nem de esquerda nem de direita, nós temos que fazer um esforço para que as pensões mais baixas subam de forma permanente em Portugal.

Sempre foi esse o nosso programa, eu acreditava também que esse era o programa da AD e é com isto que temos de nos comprometer”, defendeu.