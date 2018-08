O Chelsea anunciou hoje a contratação do croata Mateo Kovacic por empréstimo do Real Madrid, que quarta-feira adquiriu o belga Thibaut Courtois aos ingleses, num negócio concluído no último dia da janela de transferências da Premier League de futebol.

“Estou muito feliz e emocionado por aqui estar. É um sentimento incrível. Tentarei dar o melhor de mim a este clube”, disse o médio à chegada a Stamford Bridge. Mateo Kovacic, de 24 anos, que integrou a seleção croata que perdeu a final do Mundial2018, na Rússia, frente à França (4-2), chegou ao Real Madrid na temporada de 2015/16, proveniente dos italianos do Inter de Milão (2013/15). Para colmatar a saída do guarda-redes internacional belga Thibaut Courtois, que assinou por seis épocas pelo Real Madrid, o Chelsea contratou o internacional espanhol das camadas jovens Kepa Arrizabalaga, de 23 anos, ao Athletic Bilbao. O campeão inglês Manchester City, do português Bernardo Silva, também ‘mexeu’ no último dia do mercado de transferências da Premier League, que arranca na sexta-feira, com a contratação ao Melbourne City do médio australiano Daniel Arzani, de 19 anos, que foi o mais jovem jogador no Mundial2018. A duração do contrato do médio Daniel Arzani, que participou em três jogos na Rússia pela seleção australiana, não foi divulgada pelo Manchester City, que revelou apenas que o australiano não integrará esta época o plantel e será emprestado. O Melbourne City pertence, assim como o Manchester City, o Yokohama F. Marinos (Japão), o Clube Atlético Torque (Uruguai) e o New York City (EUA), ao City Football Group. Já o treinador do Manchester United, o português José Mourinho, que principia a época na sexta-feira frente ao Leicester, de Adrien Silva e Ricardo Pereira, disse que não está confiante que o último dia do mercado traga novidades para o seu plantel.