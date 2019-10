O centro de Santiago virou um cenário de destruição: semáforos no chão, autocarros queimados, lojas saqueadas e milhares de destroços nas ruas após os protestos iniciados na sexta-feira com o aumento do preço dos bilhetes do metro, uma notícia que foi o catalisador para uma série de reivindicações sociais.

Apesar do toque de recolher ter sido decretado e da mobilização de quase 10.000 militares nas ruas, os distúrbios prosseguiram durante a madrugada em Santiago e outras cidades, como Valparaíso e Concepción, que também foram afetadas pela medida que restringe a movimentação

Na capital do país, pelo menos três pessoas morreram num grande incêndio após o saque de um supermercado da rede Líder, no bairro de San Bernardo, na zona sul de Santiago, um dos muitos alvos de ataques dos manifestantes nas últimas horas.

O balanço oficial divulgado neste domingo pelo ministro do Interior e Segurança, Andrés Chadwick, baixou o número para duas vítimas mortais, frisando que uma terceira pessoa ficou gravemente ferida, com 75% do corpo queimado. No entanto, essa pessoa acabou por morrer no hospital, segundo a Reuters.