De acordo com as novas diretrizes, alguns casos assintomáticos e leves de Covid-19 agora podem ficar em casa em quarentena, encerrando a exigência de que todos os casos positivos sejam isolados em instalações governamentais centralizadas.

A frequência dos testes de PCR também será reduzida, disse a Comissão Nacional de Saúde (NHC).

Testes em massa obrigatórios serão restritos a áreas e escolas de "alto risco".

As pessoas que viajam entre províncias também não precisarão mais de um teste negativo feito nas últimas 48 horas e não precisarão fazer o teste na chegada, de acordo com as novas regras.

O anúncio ocorreu após raras manifestações em todo o país contra a estratégia de 'Zero Covid' do Partido Comunista.

Os protestos expandiram-se em apelos por mais liberdades políticas, com alguns até exigindo a renúncia do presidente Xi Jinping.

O anúncio desta quarta-feira surge horas depois do governo divulgar novos dados sobre os impactos económicos devido à Covid-19.

As importações e exportações caíram em novembro para níveis não vistos desde o início de 2020.

As importações em novembro caíram 10,6% em relação ao ano anterior, a maior queda desde maio de 2020, segundo a Administração Geral das Alfândegas. As exportações caíram 8,7% no mesmo período.