Os exercícios decorrem no dia 29 de outubro, entre a 00:00 e as 18:00 (16:00 de segunda-feira e 10:00 de terça-feira, em Lisboa), enquanto no dia 30 de outubro decorrerão entre a 00:00 e as 12:00 (16:00 de terça-feira e 04:00 de quarta-feira, em Lisboa), segundo um comunicado da Administração de Segurança Marítima da China.

Durante este período, o acesso às zonas designadas vai ser restringido, de acordo com o comunicado publicado no portal oficial da autoridade na cidade de Dalian (província de Liaoning, no nordeste da China).

As manobras fazem parte das medidas de rotina da China no âmbito da sua estratégia de defesa marítima, reforçando a vigilância numa região considerada sensível devido à sua proximidade com a península coreana.

A zona do mar de Bohai é uma importante área para a realização de exercícios militares chineses, normalmente conduzidos pelas tropas do Teatro de Operações Oriental do Exército de Libertação Popular.

Esta área registou alguns incidentes no passado, inclusive em 2020, quando Pequim apresentou uma queixa formal aos Estados Unidos devido ao sobrevoo de um avião U-2 numa zona de exclusão durante exercícios militares, considerando a ação provocatória e uma violação de acordos bilaterais.