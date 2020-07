As agências Associated Press (AP) e United Press International (UPI), a televisão CBS e rádio NPR vão ter que fornecer, dentro de sete dias, a lista dos seus funcionários, imóveis e contabilidade na China, anunciou Zhao Lijian, porta-voz do ministério dos Negócios Estrangeiros da China.

Trata-se de uma “retaliação muito necessária à repressão irracional [exercida pelo Governo dos EUA] contra a imprensa chinesa”, justificou.

Em junho passado, pela segunda vez, os EUA designaram meios de comunicação chineses como entidades estrangeiras, exigindo que se submetam às regras e regulamentos que cobrem as missões diplomáticas.

Em fevereiro passado, cinco meios de comunicação, incluindo a agência noticiosa oficial Xinhua e a televisão estatal CGTN, passaram já a estar obrigados a cumprir com aqueles regulamentos.