A China somou hoje o sexto dia consecutivo sem contágios locais da covid-19, depois dos surtos no norte do país nas últimas semanas, e identificou oito casos oriundos do estrangeiro, nas últimas 24 horas.

A Comissão de Saúde da China disse que os chamados casos importados foram detetados nas cidades de Xangai (três), Cantão (três), Tianjin (um) e na província de Liaoning (um). As autoridades chinesas acrescentaram que há atualmente 763 casos ativos da covid-19 no país. Desde o início da pandemia, a China registou 4.636 mortos e 89.756 casos da doença causada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2. A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.368.493 mortos no mundo, resultantes de mais de 107,7 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.