Segundo o South China Morning Post, Xi reúne na sexta-feira com o secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, e o representante do Comércio, Robert Lighthizer.

A informação não foi ainda confirmada por fontes oficiais.

Mnuchin e Lighthizer reúnem nos dias 14 e 15 com o vice-primeiro-ministro chinês Liu He.

Este será o terceiro frente-a-frente desde que, no início de dezembro, Xi Jinping e o homólogo norte-americano, Donald Trump, concordaram uma trégua de 90 dias, para encontrar uma solução para a guerra comercial que espoletou entre os dois países, no verão passado.