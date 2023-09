Esta é uma previsão do IPMA (Instituto Português do Mar e da Atmosfera) que sublinha, em comunicado, que a possibilidade de trovoada nas regiões Norte e Centro é de qualquer forma baixa, sendo os aguaceiros dispersos a partir da tarde.

Quanto ao vento, o instituto prevê vento fraco a moderado (até 30 km/h) do quadrante sul, por vezes forte (até 40 km/h) nas terras altas do Minho.

Referem também a possibilidade de se observar alguma neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais do Centro e Sul, mais

provável no litoral, bem como uma pequena subida da temperatura mínima nas regiões do interior.

Na grande Lisboa, durante o dia de hoje, pode esperar-se um céu com períodos de muita nebulosidade,

apresentando-se muito nublado até meio da manhã e a partir do final do dia.

Existe ainda a possibilidade de ocorrência de aguaceiros, em geral, fracos e formação de neblina ou nevoeiro matinal, em

especial na faixa costeira.

Vai observar-se igualmente uma pequena descida da temperatura máxima, que hoje se situa nos 25.º celsius, com uma mínima de 19.º.

Já na Invicta, o céu terá hoje, períodos de muita nebulosidade, tornando-se geralmente muito nublado no final do dia.

Vai ainda existir vento fraco a moderado (até 25 km/h) do quadrante sul.

A temperatura estará entre os 25.º celsius máxima e os 18.º mínima.