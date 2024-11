Em comunicado, o IPMA refere que a superfície frontal fria está associada à depressão Bert (nome atribuído pelo Serviço Meteorológico da Irlanda), que se irá manifestar no sábado.

A superfície frontal fria, que atravessará o território nacional entre o final de domingo e a manhã de segunda-feira, provocará o aumento da intensidade do vento, com rajadas que poderão atingir entre os 70 e os 80 quilómetros no litoral norte e centro e os 90 e 100 quilómetros nas terras altas.

Entre a tarde de domingo e a manhã de segunda-feira está prevista também precipitação forte, em especial no Minho e nas regiões montanhosas.

Já a partir de sábado, as previsões do IPMA apontam para um aumento da agitação marítima, com ondas entre os 2 e os 3,5 metros e no domingo entre os 3 e os 4,5 metros

“Aconselha-se o acompanhamento da situação meteorológica e dos avisos ao longo dos próximos dias”, alerta o IPMA.