"Devido a uma depressão centrada entre o arquipélago dos Açores e Portugal Continental em deslocamento para leste, à qual estão associadas linhas de instabilidade, mantém-se a situação de precipitação forte para Portugal Continental", adiantou o IPMA em comunicado.

Desta forma, "para a noite de hoje, dia 8, e até meio da tarde de dia 9, prevê-se aguaceiros por vezes fortes e acompanhados de trovoada, principalmente nas regiões Centro e Sul".

O IPMA refere ainda que, "à passagem destas linhas, o vento poderá soprar por vezes forte no litoral e nas terras altas, com rajadas até 70 km/h e 80 km/h, respetivamente, e não se descarta a ocorrência de algum fenómeno extremo de vento".

Por sua vez, "a agitação marítima também irá aumentar, salientando-se o período entre o final da tarde de hoje, dia 8, e o início da tarde de dia 9, altura em que se prevê ondas de sudoeste com 4 a 5 metros de altura significativa, na costa ocidental a sul do Cabo Raso e na costa sul do Algarve".

"O IPMA já colocou alguns distritos do país em aviso laranja, podendo este ser estendido a outros distritos ou mesmo agravado nas próximas horas", é ainda referido na nota.