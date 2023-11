Enquanto cai neve em vários países da Europa — e na Serra da Estrela também há essa possibilidade —, alguns distritos de Portugal continental lidam com chuva e vento.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) elevou hoje para laranja o aviso emitido para os distritos de Lisboa, Santarém e Setúbal, devido à previsão de períodos de chuva, “por vezes forte e persistente”.

Foram registadas muitas ocorrências esta tarde?

Até ao meio-dia, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) registou apenas 72 ocorrências.

Contudo, com o avançar da tarde os episódios foram-se sucedendo e, às 16h00, o balanço chegava quase às 500 ocorrências. As queixas eram as habituais: inundações, limpeza de vias, queda de árvores, queda de estruturas e movimentos de massa.

Posteriormente, às 19h00, o balanço da Proteção Civil chegava às 587 ocorrências.

O mau tempo adiou alguns eventos?

Sim, entre eles:

Lisboa:

"A cerimónia que estava prevista para hoje será adiada para amanhã, dia 1 de dezembro, nos mesmos moldes e com o mesmo programa", informou a Câmara Municipal de Lisboa em comunicado.

Assim, o programa mantém-se na sexta-feira, no Terreiro do Paço. "Terá início às 17h30 e contará com inauguração da árvore e luzes de Natal, fogo de artifício e um concerto dos Anjos", é referido.

As luzes vão estar acesas até 6 de janeiro, Dia de Reis.

Óbidos:

A abertura da edição deste ano do Óbidos Vila Natal, prevista para hoje, foi adiada para sexta-feira por indicação da proteção civil, devido às condições meteorológicas adversas, informou a organização.

“Por recomendação da proteção civil foi cancelada a programação de hoje, devido à falta de condições”, indicou Ricardo Duque, da empresa Municipal Óbidos Criativa.

A edição 2023 do Óbidos Vila Natal decorrerá até 31 de dezembro, todos os dias da semana, encerrando apenas no dia de Natal.

O mau tempo vai continuar?

São atualmente cinco os distritos sob aviso amarelo: Castelo Branco, Portalegre, Évora e Faro, todos devido à previsão de chuva, por vezes forte e persistente, até às 00:00 de sexta-feira.

Quais os cuidados a ter?