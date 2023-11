"A cerimónia que estava prevista para hoje será adiada para amanhã, dia 1 de dezembro, nos mesmos moldes e com o mesmo programa", informou a Câmara de Lisboa em comunicado.

Assim, o programa mantém-se na sexta-feira, no Terreiro do Paço. "Terá início às 17h30 e contará com inauguração da árvore e luzes de Natal, fogo de artifício e um concerto dos Anjos", é referido.

Tal como o ano passado, tendo em conta "medidas de poupança e de eficiência energética", as iluminações terão horário reduzido. Assim, vai ser possível ver as luzes das 17h30 às 23h00 ao Domingo e de segunda a quinta-feira e, por sua vez, entre as 17h30 e as 24h00 às sextas e sábados. No dia de Natal e na noite da passagem de anos as luzes vão estar acesas entre as 17h30 e a 01h00.

As luzes vão estar acesas até 6 de janeiro, Dia de Reis.

O investimento nas iluminações foi aprovado a 8 de novembro e tem um valor de 749 500 euros, "igual ao dos últimos anos".