“A previsão para esta semana vai ser caracterizada por uma alteração significativa das condições meteorológicas com uma mudança do estado do tempo. Vamos ter chuva a começar já hoje na região sul e que depois vai evoluindo gradualmente para as restantes regiões e o resto da semana vai ser de chuva praticamente”, disse à Lusa a meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com Ângela Lourenço, esta situação deve-se a uma região depressionária que está no Atlântico e que tem núcleos perto do arquipélago dos Açores e outros perto da Madeira.

“Esta depressão tem ondulações frontais que estão a ter uma trajetória de oeste para leste e que vão atingindo sucessivamente os arquipélagos da Madeira, Açores e território continental. Tanto os Açores como a Madeira já tiveram alguma precipitação associada a estas ondulações frontais. O continente vai começar hoje”, adiantou.

A meteorologista do IPMA destacou também que o “dia mais gravoso” será quarta-feira.