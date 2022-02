Entre as vítimas mortais há um total de oito crianças. Além disso, há doze feridos e sete desaparecidos.

Ainda de acordo com a Defesa Civil de São Paulo, há ocorrências espalhadas por todo estado relacionadas com as chuvas, como inundações, queda de árvores, quedas de muros e deslizamentos de terra. No total, 36 dos 645 municípios ‘paulistas’ foram afetados.

Na madrugada desta quarta-feira, os bombeiros encontraram os corpos de outras três vítimas em Franco da Rocha, cidade localizada na região metropolitana da cidade de São Paulo e que foi fortemente afetada pelas tempestades.

Desde o último fim de semana, o estado de São Paulo, o mais rico e populoso do Brasil, com cerca de 46 milhões de habitantes, foi atingido por tempestades que provocaram transbordamento de rios, deslizamentos de terra, cheias, queda de muros e encerramento de estradas.

Na terça-feira, o Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, sobrevoou as áreas afetadas com seis dos seus ministros e reuniu-se com os prefeitos das cidades mais atingidas pelas chuvas em São Paulo.

“Em muitas áreas onde as residências foram construídas, faltou visão de futuro, mas as pessoas também constroem nessas áreas de risco por necessidade”, disse o Presidente brasileiro após o voo, referindo-se aos milhões de casas construídas irregularmente nas áreas atingidas.

As tempestades são comuns durante o verão austral brasileiro, embora nos últimos anos tenham se intensificado.

Além de São Paulo, os estados brasileiros de Minas Gerais e Bahia também foram atingidos por tempestades que causaram destruição e mortes entre o final de 2021 e o início de 2022.