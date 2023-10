As chuvas fortes que caíram no norte do país entre a noite de sexta-feira e madrugada de hoje provocaram 294 ocorrências, incluindo 223 inundações em habitações e estradas, informou fonte da Autoridade Nacional de Proteção Civil.

RUI MANUEL FARINHA / LUSA © 2023 LUSA - Agência de Notícias de Portugal, S.A.