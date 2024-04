O nível de chuva de 254 milímetros, equivalente às precipitações registadas pelos Emirados Árabes Unidos (EAU) em dois anos, gerou um grande engarrafamento nas estradas de seis faixas e um homem de 70 anos morreu em Ras Al Khaimah, informou a polícia.

A imprensa oficial informou que as chuvas estabeleceram um recorde desde 1949, antes da formação dos Emirados em 1971.

As autoridades recomendaram aos passageiros que não sigam para o aeroporto do Dubai, que tem o maior tráfego do mundo, exceto em casos de extrema necessidade, porque os voos continuam atrasados e outros foram desviados.

A tempestade afeta os Emirados e Bahrein desde segunda-feira, depois da passagem por Omã, onde provocou 18 mortes.