"Alguns postos de gasolina do país inteiro sofreram um ciberataque e a distribuição de combustível foi interrompida", declarou o ministro do Petróleo, Javad Owji, à televisão estatal do Irão, relata a AFP.

Owji culpou potências estrangeiras pelo ataque, garantindo que, como "o inimigo sionista (Israel) e os Estados Unidos da América sofreram golpes, eles procuraram criar problemas".

Após a falha do sistema, os postos de gasolina "desconectaram o sistema online", disse o vice-ministro do Petróleo, Jalil Salari,. Em Teerão, a interrupção causou longas filas nos estabelecimentos e o fecho de outros, segundo um correspondente da AFP no local.

O Irão é um dos grandes produtores de petróleo mundial e possui um dos menores preços de gasolina no mundo. Para além disso, disponibiliza aos seus cidadãos um cartão que permite a compra de até 60 litros por mês, pelo preço subsidiado de 15.000 rials por litro.