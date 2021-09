O acidente ocorreu às 08:59, quando “um jipe embateu na bicicleta, causando a morte do ciclista e ferimentos ligeiros na condutora do veículo ligeiro”, disse à agência Lusa o comandante dos bombeiros das Caldas da Rainha, Nelson Cruz.

A colisão teve lugar na estrada que liga Casal do Vau, na freguesia de Tornada, à localidade do campo, nas Caldas da Rainha, no distrito de Leiria.

No local estiveram 13 operacionais apoiados por cinco viaturas, entre as quais duas ambulâncias, a viatura médica de emergência e reanimação (VMER) do hospital das Caldas da Rainha e uma viatura de desencarceramento.