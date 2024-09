"Hoje, dia 27 de Setembro, às 09:00 UTC (hora local) o centro do ciclone tropical Isaac, com uma pressão mínima no seu centro de 980 mb, encontrava-se a 1540 km a oeste (W) dos Açores (ilha das Flores), com deslocamento para leste (E) a uma velocidade de deslocamento de 19 km/h", informou o IPMA em comunicado.

Neste momento, "o ciclone tropical Isaac, tal como previsto, intensificou-se nas últimas horas e é agora furacão de

categoria 1 na escala de Saffir-Simpson", utilizada como medida da intensidade de um ciclone tropical.

"Prevê-se agora que, apesar de manter a direção da trajectória inicial, Isaac passe mais afastado do Arquipélago dos Açores e consequentemente os seus efeitos no estado do tempo da região serão menos sentidos. Desta forma, e com os dados disponíveis até ao momento, espera-se que o aumento do vento e da agitação marítima seja menos significativo, ou seja, as rajadas rondem os 60 km/h e as ondas atinjam os cinco metros de altura", é ainda referido.

"Em relação à precipitação, mantém-se a previsão de precipitação por vezes FORTE especialmente nos Grupos Ocidental e Central", remata o IPMA.