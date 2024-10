À medida que se desloca para leste, o centro do ciclone tropical irá passar a norte do Arquipélago classificado na escala de Saffir-Simpson como tempestade tropical, provocando um agravamento do estado do tempo nas ilhas dos Grupos Ocidental e Central, nomeadamente precipitação por vezes forte podendo ser acompanhada de trovoada, um aumento da intensidade do vento e da agitação marítima, a partir do final da tarde de segunda-feira, dia 7, informa o IPMA (IPMA Instituto Português do Mar e da Atmosfera), em comunicado.

Prevê-se, rajadas até 115 km/h e ondas que poderão atingir os 10 metros de altura significativa (17 metros de altura máxima) no Grupo Ocidental. No Grupo Central são esperadas rajadas até 90 km/h e ondas que poderão atingir os 8 metros de altura significativa (14 metros de altura máxima).

Recorde-se que devido à passagem do ciclone tropical Kirk a oeste-noroeste dos Açores, o IPMA emitiu um aviso laranja para as ilhas do Corvo e das Flores, no grupo Ocidental, por agitação marítima (ondas de oeste),que é válido até às 9h00 locais de terça-feira.

Também por agitação marítima, as duas ilhas vão estar sob aviso amarelo entre as 18h00 de segunda-feira e as 00h00 de terça-feira (ondas de oeste) e das 9h00 às 15h00 de terça-feira (ondas de oeste, passando a noroeste).

O grupo ocidental dos Açores vai ainda estar sob aviso amarelo entre as 21h00 de segunda-feira e as 12h00 de terça-feira, devido ao vento (direção de sudoeste, rodando para oeste).

O aviso amarelo vai também vigorar nas ilhas do grupo Central do arquipélago açoriano, por agitação marítima (ondas de oeste, passando a noroeste), entre as 00h00 e as 18h00 de terça-feira.

O aviso laranja é o segundo mais grave da escala e é emitido em "situação meteorológica de risco moderado a elevado", segundo o IPMA.

Já o aviso amarelo é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.