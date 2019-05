Segundo um comunicado da PJ, a detenção ocorreu no âmbito de uma investigação desenvolvida em colaboração com as autoridades policiais de um outro país europeu (não revelado), para identificação de pessoas suspeitas de introduzirem quantidades significativas de drogas ilícitas em território nacional, designadamente ecstasy.

Na sequência das diligências da PJ foram apreendidos 2.500 comprimidos de ecstasy.

O detido, um homem de 24 anos, foi submetido a interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.

As investigações prosseguem a cargo da PJ.