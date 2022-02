“É fortemente aconselhado que os nacionais que estão atualmente na Ucrânia e cuja presença não é absolutamente necessária abandonem o país”, disse o ministério no seu website.

“Todas as viagens para todo o território da Ucrânia são fortemente desencorajadas”, acrescenta a recomendação.

O ministério recomenda aos seus cidadãos que não podem sair do país que se registem no website Travellers Online, para o qual fornece um ‘link’, para aconselhamento.

“Se a situação piorar, não pode ser garantida uma evacuação da Ucrânia. É portanto aconselhável deixar o país enquanto ainda é possível”, adverte o Governo belga.

“A situação é extremamente imprevisível. No caso de uma deterioração repentina, os meios de comunicação na Ucrânia, tais como a Internet e o tráfego telefónico, podem ser gravemente perturbados. Isto poderia ter graves consequências para o funcionamento dos aeroportos e dificultar as viagens aéreas de, para e dentro da Ucrânia”, disseram as autoridades belgas.

Uma guerra na Ucrânia poderia deflagrar “a qualquer momento”, avisou Washington na sexta-feira, apelando aos seus cidadãos para deixarem o país. Vários países da UE, incluindo a Estónia e a Lituânia, também deram instruções aos seus cidadãos para deixarem a Ucrânia.

As instituições da União Europeia recomendaram ao seu pessoal não essencial na representação em Kiev que deixasse a Ucrânia e optassem pelo teletrabalho do estrangeiro.