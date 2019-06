“A Nova Geração de Políticas de Habitação não vai responder ao problema das pessoas que estão, neste momento, a ser despejadas, nem responde ao problema geral”, defendeu a responsável pela associação Habita, criticando as “soluções neoliberais” como as rendas acessíveis, que “não são de todo acessíveis aos salários médios de quem vive e trabalha em Portugal”, uma vez que as rendas são definidas em 80% do valor do mercado, a que poderão candidatar-se famílias que fiquem com uma taxa de esforço que não ultrapasse os 35%.

“Para os salários médios e baixos em Portugal, não há soluções e o que nos dizem é que há falta de dinheiro público, porque não há recursos financeiros do Estado”, referiu Rita Silva, reiterando que há falta de respostas, por parte do Governo, na Nova Geração de Políticas de Habitação.

Em contraste à ausência de resposta às famílias com salários médios e baixos, “há muito dinheiro público e medidas governativas que estão a apoiar o mercado que expulsa, por exemplo, as isenções à reabilitação urbana e as isenções aos fundos de investimento imobiliário”, contestou a associação Habita.

“Vamos voltar muitas vezes ao Ministério, vamos exigir do Ministério uma verdadeira política de habitação que responda às necessidades concretas do momento atual”, disse Rita Silva, explicando que não ficou agendado nenhum encontro, mas as respostas que os cidadãos receberam hoje são “insuficientes”.

Considerando que há uma crise e uma emergência habitacional, a associação Habita reivindica “respostas de emergência imediatas”, propondo “uma suspensão temporária de todos os despejos até que estejam constituídas alternativas dignas e adequadas para todas as pessoas”, independentemente da Nova Geração de Políticas de Habitação e da Lei de Bases da Habitação.

Sobre a Lei de Bases da Habitação, em discussão no parlamento, com projetos de PS, PCP e BE, a associativista pelo direito à habitação e à cidade destacou o recuo dos socialistas em relação aos mecanismos de proteção ao despejo, “que já não eram muitos e ainda retrocederam mais”.

“Não há mecanismo de proteção efetiva relativamente aos despejos”, reclamou Rita Silva, alertando para a situação de “crise de despejos por este Portugal fora” tem a ver com não-renovações de contrato, com pessoas que não conseguem pagar as rendas, pessoas que não conseguem pagar os créditos à habitação.