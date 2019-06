A operação, que vai estar a decorrer até ao dia 15 de setembro, tem o objetivo de aumentar a “segurança nas zonas balneares, em áreas turísticas e comerciais, residenciais e parques de estacionamento” durante os meses de férias, informaram as autoridades num comunicado.

“Atendendo a que muitas habitações irão ficar sem os seus moradores em virtude destes se deslocarem para locais de férias”, os cidadãos podem inscrevê-las na plataforma digital criada para a Operação Verão Seguro.

Para tal, é necessário indicar “a morada da residência e o período em que estarão ausentes da mesma por forma a que elementos da PSP possam efetuar passagens frequentes por aquele local”, explicam as autoridades, no dia em que se assinala o Dia Europeu de Prevenção dos Furtos em Residências. Com este registo, a polícia poderá ir verificando “eventuais sinais que indiquem a preparação ou prática" daquele tipo de criminalidade.

“Apesar de o crime de furto em residência na área territorial da responsabilidade da PSP apresentar uma tendência de descida, nos últimos anos tem-se assistido a picos de incidência nos meses de verão”, lembra o comunicado.

A PSP deixa ainda algumas recomendações de segurança: