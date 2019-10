Neste âmbito, a secretária de Estado da Habitação, Ana Pinho, recebeu a família e ouviu a sua história, assumindo o compromisso de sinalizar o caso junto das entidades competentes, “de forma a estas analisarem a situação e verificarem da possibilidade e disponibilidade de uma solução de emergência para a família em causa, sem pôr em causa o que são os procedimentos e normais regulamentos de acesso à habitação pública”.

“Comprometeu-se ainda a fazer o ponto de situação do andamento do processo na próxima sexta-feira”, avançou fonte do gabinete do Ministério das Infraestruturas e Habitação, em resposta à agência Lusa.

Com três filhos, dois de 13 e um de 17 anos, Julieta e Pedro Salgado, que moram na zona da Bica, em Lisboa, podem ser despejados a partir da próxima segunda-feira, apesar de, até ao momento, existir “uma ausência total de alternativa habitacional”, afirmou Rita Silva, da Habita – Associação pelo Direito à Habitação e à Cidade, no âmbito da ação de protesto, que teve ainda o apoio da plataforma Stop Despejos.

De acordo com Rita Silva, esta família está numa “situação limite”, podendo ser despejada “a partir de 7 de outubro”.