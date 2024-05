As fortes chuvas dos últimos dias no sul do Brasil fizeram com que o rio voltasse a subir, atingindo hoje 4,94 metros, um nível que ultrapassa os 4,76 metros, que, até à semana passada, era o nível mais alto de que havia registo e que só tinha sido atingido uma vez, em 1941.

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, alertou que o rio poderá subir acima dos 5,5 metros na terça-feira, o que representa mais 20 centímetros do que o nível atingido na semana passada, no pior momento das cheias que afetam a capital gaúcha.

As inundações e chuvas torrenciais que afetam o sul do Brasil desde a última semana de abril causaram danos em mais de 400 municípios, com um balanço provisório de 148 mortos e 127 desaparecidos.

Em conferencia de imprensa, Eduardo Leite frisou que “ainda não é tempo de regressar a casa” e apelou às pessoas que regressaram às suas casas em zonas de risco para que voltem aos abrigos.

As chuvas do fim de semana provocaram novos transbordamentos nos rios Taquari e Caí e afetaram principalmente municípios do interior do estado.

No total, mais de 2,1 milhões de pessoas já foram afetadas pela catástrofe, mais de 80 mil permanecem em abrigos e outras 500 mil em casas de familiares e amigos.

O governador afirmou estar a trabalhar para “dignificar estes espaços”, improvisados em escolas, ginásios e igrejas, onde se prevê que as pessoas ainda terão de viver durante “muitos dias”.