Peso da Régua, no distrito de Vila Real e inserida na Região Demarcada do Douro, foi eleita na quinta-feira a Cidade do Vinho 2019 pela Associação de Municípios Portugueses do Vinho (AMPV).

“É a primeira vez que uma cidade do Douro obtém este galardão. Esta foi uma candidatura do Douro e vai contribuir para criarmos cada vez mais valor acrescentado para esta importante fileira do vinho”, afirmou o autarca José Manuel Gonçalves.

O presidente referiu que o atual executivo de Peso da Régua está empenhado em “dar ênfase à questão económica e à valorização do vinho”.

A candidatura a Cidade do Vinho teve como objetivo ajudar na capacitação da região e pretende ser “mais uma marca para afirmar o Douro no país e no mundo”.

José Manuel Gonçalves ressalvou que, nos últimos tempos, já foi realizado trabalho a nível da promoção e valorização do setor da vinha e do vinho, e adiantou que, ao longo de 2019, serão realizadas “múltiplas atividades”.