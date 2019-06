O júri do prémio sublinha o papel da capital da região polaca da Pomerânia, ao longo da história, marcada pela sua posição estratégica na costa do Mar Báltico, tendo pertencido a “várias entidades e estados” e que se converteu numa “Cidade Livre” sob os auspícios da Liga das Nações através do Tratado de Versalhes assinado a seguir à Primeira Guerra Mundial.

O jurado destaca ainda que Gdansk se converteu ao longo dos anos em símbolo de resistência contra o nazismo e da luta pela recuperação das liberdades na Europa.

Considerada uma cidade “aberta e generosa”, Gdansk destacou-se desde a restauração da democracia na Polónia há trinta anos pelo seu “dinamismo económico, abertura, coesão cidadã e caráter tolerante, especialmente através de programas dedicados à integração da imigração e da defesa do coletivo LGBT”, considera o júri.

O Prémio Princesa das Astúrias da Concórdia foi concedido, em anos anteriores, a personalidades ou entidades como a União Europeia (2017), Aldeias de Crianças SOS (2016), os heróis de Fukushima (2011), UNICEF (2006), Adolfo Suárez (1996) e rei Hussein da Jordânia (1995), entre outros.